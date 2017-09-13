Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önümüzdeki hafta New York’a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde başlattığı görüşmelerine bugün Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen muhalefet partileriyle devam ediyor.

Akıncı, bugün ilk olarak, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Saat 10.00’da başlayan görüşmede, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da hazır bulundu.

Kıbrıs sorununun ve ülkedeki iç konuların değerlendirilmesi beklenen toplantı öncesinde basına sadece görüntü imkanı verildi.