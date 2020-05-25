Akıncı: "Otoriterleşme değil, özgürleşme"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medyada yayınladığı videoda, pandemi sonrası dünyada toplumların ya otoriterleşmeye yada özgğürleşmeye doğru ilerleyeceğini ifade ederek, Kıbrıs Türk toplumunun özgürleşmeden yana adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

Akıncı açıklamasında şunları söyledi: "Önümüzde duran iki seçenekten biri içe kapalı otoriter bir yapı, diğeri ise özgürlüklerin genişleyeceği dayanışmacı seçenektir. Tercihimiz dayanışmacı ve özgürlükçü yeni bir dönem olmalıdır. Önümüzdeki günlerde, tüm kaynakları etkin şekilde kullanarak üretmeyi; daha ölçülü tüketmeyi özendirecek, dayanışma bilincini artıracak büyük bir dönüşüme odaklanmalıyız."