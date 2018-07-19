Akıncı, Orgeneral Gülan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı kutlamalarına Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) temsilen katılmak üzere KKTC’ye gelen Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Orgeneral Gülan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı nedeniyle gönderdiği kutlama mesajını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı da, yeni Genelkurmay Başkanı’na görevinde başarı dilekleri ile Harekatı’n 44. yılında Kıbrıs Türk halkının duygularının paylaşıldığı mesajı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’e ulaştırılmak üzere, TSK Temsilcisi Orgeneral Gülan’a verdi.

Görüşmede, Orgeneral Gülan’a, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım eşlik etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı’nın 44. yıldönümü nedeniyle KKTC’de bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Görüşmede, ziyaretin anısına karşılıklı plaket verildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Işık’a ziyaretinde, KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile dernek yetkilileri de eşlik etti.