"Akıncı önerimi geri çevirmedi"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüşmesi sonrasında basına kısa açıklama yaptı.

Anastasiadis; “Desantralizasyon önerimi tartıştık. Akıncı önerimi ger çevirmedi ancak Kıbrıs Türk toplumunun her kararda oy hakkı olması gerektiğini söyledi”

Anastasiadis, güven yaratıcı önlemlerim konuşulduğunu söyleyerek, “telefon ile elektrik konusunda uzlaştık, diğer konular incelenip yeni bir toplantıda ele alınacak.”