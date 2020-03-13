Akıncı ‘OHAL’ istedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu’ndan ‘Olağanüstü Hal’ ilanı istedi, bu yönde henüz herhangi bir karar verilmediğini söyledi.

Akıncı, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, kendine sunulan senaryoya göre eğer gerekli tedbir alınmazsa binlerce kişinin hasta olabileceğini belirtti.

Anayasa’nın 124’üncü maddesi üzerine bir karar istendiğini söyleyen Akıncı, “Çok uğraştım, karar alamadık” dedi.

"OHAL sadece sağlık alanında, demokratik kısıtlama yok"

Akıncı, toplantıda başsavcının da bulunduğunu belirterek, OHAL önerisinin sadece sağlıkla ilgili olduğunu, demokratik hakları kısıtlanmasının söz konusu olmadığını söyledi.

OHAL ilan edilmesi durumunda tüm yetkinin Sağlık Bakanlığı’nda olacağını ve ek bir yasa çıkartılacağını kaydeden Akıncı, Bakanlar Kurulu’nun bu konuya hazır olmadığını kaydetti.

Erhürman: OHAL ilan edilmeden da bu karar alınabilir

Hukukçu kimliğiyle de bilinen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise “sokağa çıkmanın sınırlanması, bu, yürürlükteki mevzuat uyarınca olağanüstü hal ilan edilmeden de yapılabilir” dedi.

Erhürman şu paylaşımı yaptı:

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. İhtiyacımız, halkımıza güven verebilmek için yürütmenin (Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun) bu toplantıdan fikir birliği sağlayarak çıkmasıdır. Uzmanların gereksinim olarak belirlediği sokağa çıkmanın sınırlanması ise, bu, yürürlükteki mevzuat uyarınca olağanüstü hal ilan edilmeden de yapılabilir. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, uzmanların görüşlerini değerlendirerek ve orantılılık ilkesini de göz önünde bulundurarak tam bir fikir birliğiyle gerekli kararı üretmelidir. Bizler de muhalefet partileri olarak katkı koymaya hazır olduğumuzu ve sorumluluğu hep birlikte üstlenmekten kaçınmayacağımızı tüm yetkili makamlara bir kez daha iletmiş bulunuyoruz.