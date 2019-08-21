Akıncı, Nihat Nalbantoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayat öyküsünü “Dezavantajlarına Rağmen Başarılmış Bir Hayat” adıyla kitaplaştıran Nihat Nalbantoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.30’da gerçekleşen kabulde, Nihat Nalbantoğlu, “Dezavantajlarına Rağmen Başarılmış Bir Hayat” adlı kitabını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Nihat Nalbantoğlu’nu tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

