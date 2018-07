AKINCI NEDEN 'KARDEŞ' AZERBAYCAN'A GİDEMİYOR?

'Kardeş ülke' denilince kulağa hoş geliyor tabii... Bunu söyleyenler ballandırarak anlatmayı pek seviyorlar.

Et-tırnak...

Dost...

Kardeş...

Ve fakat uluslararası ilişkilerde bunların hiçbir anlam ve önemi yok.

Hikmet Hacıyev Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve aynı zamanda basın işlerinden de sorumlu.

AGİT'in Tiflis'teki 'Güney Kafkasya Medya Konferansı'nda ülkesi adına konuşma yapmak için gelmişti.

Konuşmasında 'basın özgürlüğü endeksi'nde 'kara liste'de ve 180 ülke arasında 163'üncü sırada yer alan Azerbaycan'da basının özgür olduğunu, basına ve gazeteciye önem verdiklerini falan anlatmaya çalıştı durdu. Elbette Azerbaycan resmi görevlileri dışında, Azeri gazetecilerin çoğu dahil herkes söylenenlere sadece acı acı güldü.

Neyse, konuşması biter bitmez gidip tanıştım ve röportaj istedim. Hemen kabul etti.

Biz kaç zamandır merak ediyorduk, 'Erdoğan neden ilk Kıbrıs'a gelmedi de bu sefer Bakü'ye gitti, Ercan-Bakü arası doğrudan uçuş muydu sorun?' diye...

Hem Cumhurbaşkanı Akıncı'nın uzun süredir İlham Aliyev'den randevu talep ettiği, ancak Bakü'nün kabul etmediği yönünde duyumlar vardı.

Açtım bandı, sordum ve Hacıyev cevapladı.

Röportajı yorumsuz aktarıyorum. Gerek duyarsanız siz yorumlayın...

Soru: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildikten sonra neden ilk ziyaretini geçmişteki gibi Kuzey Kıbrıs'a değil de Azerbaycan'a yaptı?

Hacıyev: Biz burada bir fark görmüyoruz. Her ikisi de kardeşimiz. Her ikisi de Türkiye'nin kardeşi. Türkiye de bizim kardeşimiz. Güzel olan şu ki Türkiye ile Azerbaycan arasında çok stratejik düzeyde olan ilişkilerin bir göstergesi bu. Uluslararası ilişkilerde bir protokolle olacak birşey değil. Türkiye'nin seçilen Cumhurbaşkanı ilk seferini (ziyaretini) hürmet ve hizmet alameti (belirtisi) olarak kardeş Azerbaycan'a yapıyor. Bizim Cumhurbaşkanımız da böyle durumlarda ilk seferini Türkiye'ye yapıyor. Türkiye Azerbaycan ilişkileri protokollerden gelen ilişkiler değil, halklarımızın kardeşliğinden gelen ilişkilerdir.

Soru: Erdoğan'ın ilk ziyaretini Kıbrıs'a yapmak istediği, ama Ercan'dan Bakü'ye doğrudan uçuş konusunda Azerbaycan'ın izin vermediği yönünde ciddi bilgiler var. Bu bilgiyi teyit eder misi

Hacıyev: Açıkçası bende böyle bir bilgi yok. Ama zaten Kıbrıs'a gitmiş, Azerbaycan'a gelmiş bir fark görmüyorum. Zaten ikisi de kardeş değil mi? Hepimiz kardeşiz, bu kardeşliğimizi korumalıyız ve bu kardeşliğimizi herkese göstermeliyiz.

Soru: Madem kardeşiz neden Ercan'dan Bakü'ye doğrudan uçuş yok?

Hacıyev: Bu konuda teknik meseleler de var. Türkiye ile Azerbaycan arasında her konuda samimi ve stratejik bir diyalog var. Her stratejik konu gibi bu konuyu da biz kardeşçe, dostça konuşuyoruz. Azerbaycan'ın da önemli hassasiyetleri var ki kardeş Türkiye de bunu çok iyi anlıyor.

Soru: Peki bizim Cumhurbaşkanımız, Sayın Akıncı neden Bakü'yü ziyaret edemiyor? Neden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs'a gelmiyor?

Hacıyev: Herşeyin bir zamanı olabilir. İnşallah bunun da zamanı gelir. Ama Bakü'de caddelerde olduğunuzda Kıbrıs'ın (KKTC) bayraklarını da görebilirsiniz. Azerbaycan Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimizin problemlerini de anlıyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bizim Türkiye ile açık, samimi bir diyaloğumuz var. Kıbrıslı kardeşlerimizin hassasiyetlerini çok iyi anlıyorum.

Soru: Hassasiyetleri anlıyorsunuz, kardeşiz diyorsunuz ama KKTC'yi tanımıyorsunuz...

Hacıyev: Azerbaycan'ın halihazırda hassasiyetleri var. Azerbaycan taarruza (saldırıya) maruz kalmış bir ülke. İşgal edilmiş toprakları var. Karabağ konusu var vesaire. Bu gibi hassasiyetlerimizi Kıbrıs'taki kardeşlerimiz de çok iyi biliyorlar.