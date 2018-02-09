Akıncı, müzakereler için nabız yoklayacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetin güvenoyu almasının ardından hem hükümeti oluşturan dört partiyle, hem de Meclis’te temsil edilen diğer iki partiyle, Kıbrıs sorunu bağlamında bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, hükümetin Meclis’te güvenoyu almasının ardından gecikmeksizin hükümeti oluşturan dört partiyi Kıbrıs sorunu bağlamında toplantıya çağıracağı öğrenildi.

Kıbrıs’ın güneyinde de seçimlerin tamamlanmış olması nedeniyle Kıbrıs sorununun yeniden ön plana çıkacağı noktasından hareketle, kendi çalışma arkadaşlarıyla değerlendirmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı’nın, hükümet ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu çalışmalar ve değerlendirmeler sonrasında Türkiye yetkilileriyle de konuyu ele alıp değerlendirmesi gündemde.