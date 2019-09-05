Akıncı, Meclisteki partilere bilgi verecek

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı İle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute bu sabah saat 09.25’de yeniden bir araya geldi.

Akıncı ile Lute, müzakerelerin zeminini oluşturacak referans şartlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde bugün beşinci kez bir araya geldiler.

Görüşmede, Akıncı’ya Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri eşlik etti.

Meclisteki partiler bilgilendirilecek

Görüşme sonrasında açıklama yapan Burcu, Akıncı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerinin genel başkanlarını çalışmalarla ilgili olarak bilgilendireceğini de açıkladı.

Burcu, 7 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek toplantıda Akıncı’nın parti başkanlarının değerlendirmelerini de alacağını ifade etti.

Burcu Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yeniden bir araya gelmesinin olası olduğunu da kaydetti.

Öte yandan Lute, bugün saat 11.30’da ise Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüştü.