Akıncı, masayı terk etti iddiası
Kıbrıs Haber ajansı, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın bugünkü liderler görüşmesini terk ettiğini yazdı.
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Kıbrıs Haber ajansı, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın bugünkü liderler görüşmesini terk ettiğini yazdı.
KHA, “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı haberde, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'nın, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bugün saat 11.00’de başlayan toplantıyı terk ettiğini yazdı.
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Etiketler : Kıbrıs müzakereleri, Akıncı
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