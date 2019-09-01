Akıncı, Lute’la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la bir araya geldi. Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de sabah görüşen Lute ile Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmesi saat 17.00’de başladı. Görüşmede, Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile diğer yetkililer eşlik ediyor.

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