Akıncı Lute ile bir araya geldi

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi.

Akıncı, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde hazırlık yapmak amacıyla dün adaya gelen Lute'u saat 11.00'de kabul etti.

Lute, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bugün saat 18.30’da görüşecek.