Akıncı, Lute ile bir araya geldi

Görüşmede, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin de hazır bulunuyor. Kıbrıs konusunda müzakerelere devam edilmesi için gerekli zeminin oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda görüşmeler yapmak üzere adaya gelen Lute, bu sabah da Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.