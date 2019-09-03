Akıncı - Lute görüşmesi tamamlandı

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, adada temaslarda bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bugün saat 17.00’de yeniden bir araya geldi. Akıncı-Lute görüşmesine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri de katıldı. Görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Görüşmenim ardından Lute Cumhurbaşklanlığı'ndan ayrıldı.

Yarınki görüşme 11.45'te

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un yarınki görüşmesi saat 11.45'te başlayacak.