Akıncı - Lute görüşmesi tamamlandı

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bugün yine bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşme saat 17.00'de başladı. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı müzakere heyeti üyeleri de katıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme tamamlandı. BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute görüşmenin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldı.

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