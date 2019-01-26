AKINCI-LUTE GÖRÜŞMESİ 3 ŞUBAT’TA
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün saat 16.30’da, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı JaneHoll Lute’un talebi üzerine onunla bir telefon görüşmesi yaptı.
A+A-
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün saat 16.30’da, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı JaneHoll Lute’un talebi üzerine onunla bir telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, Jane Holl Lute’un Şubat başında gerçekleştireceği Kıbrıs ziyaretinde Cumhurbaşkanı ile görüşme talebinde bulundu.
Görüşmenin, 3 Şubat Pazar günü yapılması yönünde mutabakata varıldı.
Bu haber toplam 81 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler