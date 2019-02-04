Akıncı - Lute 2 saat görüştü
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bugün yeniden bir araya geldi.
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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaklaşık iki saat görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
Jane Holl Lute’un 16.30’da Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesi bekleniyor.
Lute, Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde dün de liderlerle görüşmüştü.
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Etiketler : Jane Holl Lute, BM, kıbrıs sorunu
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