Akıncı: "Linç kültürünü içselleştirenlerin oyunu istemiyoruz"
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Güven ve Kararlılık Gecesi” adı verilen etkinlikle adaylığını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Güven ve Kararlılık Gecesi” adı verilen etkinlikle adaylığını açıkladı. Etkinlik, Lefkoşa Elysium Park’ta düzenlendi. Akıncı’nın düzenlediği geceye yaklaşık 1500 kişi katıldı.
Akıncı’nın adaylığını açıklaması ile 2020 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday sayısı 5’e yükseldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar, Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Erhan Arıklı ve Mustafa Akıncı yarışacak.
Geceden notlar / Hasan Yıkıcı
- Yaklaşık 1200 sandalyenin hazırlandığı gecede, tüm sandalyelerin dolması üzerine salona ekstra sandalye getirildi. 1500 civarında kişinin katıldığı “Güven ve Kararlılık Gecesi”nde, salona giremeyen birçok kişi Akıncı’nın konuşmasını dışarıdaki ekranlardan takip etti.
- Salona girişteki heyecanı yüzünden okunan Akıncı’nın konuşmasının ilk dakikalarından elinin titrediği gözlemlendi. Salondaki kalabalık Akıncı’nın içeriye girişini alkışlar eşliğinde karşıladı.
- Salonun kolonları üzerinde asılı olan biri Türkiye diğeri KKTC bayrağı gözlerden kaçmadı.
- Akıncı’nın iletişim ve medya ekibi gerek gece için hazırlıklar olsun gerekse de etkinlik boyunca sergiledikleri performans ile iddialarını ortaya koydu. Salonun içinde çalışan fotoğrafçı, kameraman ve medya ekibinin yanı sıra, salonun dışında da vatandaşlarla röportajlar yapıldı.
- Gönüllülerin çalışmaları da dikkat çekti. Akıncı kürsünden seçim için harcayacakları bütçenin ve çalışma ekiplerinin tamamen gönüllülerden oluşacağını söyledi. Akıncı, "Bizim büyük paralara değil, halkın büyük inancına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
- Akıncı’nın “Güven ve Kararlılık Belgesi”nde ‘Çözüm ve federasyon iradesinde kararlılık’, ‘toplumsal konulara duyarlılık’, ‘Türkiye ile kişilikli ve karşılıklı saygıya dayalı ilişki’, ‘bağımsızlı ve tarafsızlık’ başlıkları ön plana çıktı. Gece boyunca Akıncı gerek geçtiğimiz 5 yılda ne gibi adımlar attığını gerekse de ilerisi için ortaya koyduğu kararlılığı paylaştı.
- Akıncı konuşmasında küresel iklim değişikliğine de değindi. Akdeniz etrafındaki doğal kaynaklar konusuna girmeden önce, fosil yakıtların dünyayı gittikçe yaşanmaz bir yere dönüştürdüğünü fakat buna rağmen petrolden bir türlü vazgeçilemediğini vurgulayan Akıncı, özellikle de Kıbrıs gibi bir ülkede güneş enerjisinden daha fazla yararlanmanın yollarının bulunması gerektiğini kaydetti. Çocuklara, okullarda iklim değişikliği konusunda eğitim verilmesi gerektiğini vurguladı, bu konuda attıkları adımları anlattı.
- Gecede gönüllülerin yanı sıra TDP, TKP-YENİ Güçler, BKP, Sol Hareket ve Bağımsızlık Yolu Partisi gibi siyasi parti ve örgütler de destek amacıyla yer aldı. Aynı zamanda birçok sendika ve bağımsız aydın da Akıncı’nın “Güven ve Kararlılık Gecesi”nde bulunarak desteklerini ortaya koydu.
- Savaşta şehit düşen Şehit Ecvet Yusuf, Yüksel Ahmet Dereli, Kadir Mehmet, Ali Kırma, Hüseyin Ali Arabacı ve Selim Mustafa Mavili’nin bedenlerini topluca bir mezarda bulunduğunu ifade eden Akıncı, “Ben bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak bir vicdan sorumluluğumu yerine getirerek ben şehit ailelerimizden devletimiz adına özür diliyorum” dedi.
- Türkiye ile ilişkilere de değinen Mustafa Akıncı, bunun karşılıklı saygıya dayalı, kişilikli bir ilişki olması gerektiğinin altını çizdi. Yıllardan beridir Türkiye ile sağlıksız ilişkilerin yaşandığını ifade eden Akıncı, bunun bir nedenin geçmiş ve şimdiki hükümetlerin yaklaşımı ama esas nedenin de ekonomik bağımlılık olduğunu belirtti.
- Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile ilişkilerinde kısıtlama duygusu taşımayacakları bir ilişki biçiminin doğru ilişki olduğunu vurguladı.
- Akıncı, Kıbrıslı Türklerin hayat tarzına ve yaşam biçimine yönelik adımların atılmaması gerektiğini de vurguladı.
- Polisin sivile bağlanması konusuna da değinen Akıncı “Polis bana bağlı demekle, polis size bağlı olmuyor” dedi. Akıncı, özgür, demokratik ve ifade özgürlüğünün geçerli olduğu bir yapı istediklerini söyledi.
- “Tüm politik partilere tarafsız olarak yaklaşıyorum. Fakat aynı zamanda laiklikten, demokrasiden, ifade özgürlüğünden de tarafım”
- “Ne güneyde Rumların azınlığı ne de Türkiye’ye bağımlı bir alt yönetim olmak istiyoruz”
- Seçim sürecinin daha şimdiden sancılı başladığını söyleyerek, bir süreden beridir devam eden karalama faaliyetlerine değinen Akıncı, “Fikirleriyle bizimle baş edemeyenler, çamur kampanyasını yeniden alevlendirdiler” dedi.
- Seçim kampanyasında kullanacakları bütçenin bazı yerlerde 2 milyon TL olarak yazıldığını fakat henüz bütçeyi "kendisinin bile bilmediğini" ifade eden Akıncı, seçim bütçesinin gönüllülerin katkılarıyla hazırlanacağının altını çizdi.
- Kıbrıs gazetesi adına açıklamalarda bulunan Nur Nadir’e atıf yaparak cevap veren Akıncı, “Hayatımız boyunca hiçbir gönüllü işe para ödemedik. Hiçbir gazeteciye bizi desteklesin diye bir şey teklif etmedik. Bu en başta o gazeteciye hakarettir” dedi.
- Nur Nadir ile daha sonra iletişime de geçildiğini kaydeden Akıncı, Nadir’in kendilerine o ifadelerle aslında Cumhurbaşkanı’nı kastetmediğini fakat düzeltme de yapmayacaklarını söylediğini aktardı.
- Örtülü ödeneğe de değinen Akıncı, yasanın kendilerine çizdiği sınırlardan bir milim bile dışına çıkmadıklarını savundu. İkinci Cumhurbaşkanı Talat’ın da zamanında kendisine bu kalemin önemli olduğunu, kendisinin de kullandığını ve değiştirmemesi gerektiğini söylediğini ifade eden Akıncı, bu yöndeki eleştirilerin aynı zamanda aynı kaynaklardan da geliyor olmasına anlam veremediğini paylaştı.
- Akıncı seçim bütçesiyle ilgili konuşurken “Büyük paralara değil, halkın inancına ihtiyacımız var” sözleri salonda coşku yarattı.
- Akıncı, “linç kültürünü içselleştirenlerin oyunu istemiyoruz” açıklaması ise en çok alkışlanan ifadelerden biri oldu.
- Gecenin kapanışında Akıncı şu sözleri söyledi: “Savaş değil barış, çatışma değil uzlaşı, şiddet değil hoşgörü, biat değil özgürlük, bağnazlık değil çağdaşlık, tek doğru değil çoğulculuk ve demokrasi için hep beraber yola devam edeceğiz.”
Fotoğraflar ve notlar: Hasan Yıkıcı
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Etiketler : Mustafa Akıncı, seçim2020, cumhurbaşkanı
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