Akıncı: “Kuzey ve güney arasındaki elektrik bağlantısı kalıcı olacak”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BRT’de “Gündem Özel” programında BRTK Müdürü Aysu Basri Akter ve TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’nın sorularını yanıtladı.

BRT Müdürü Aysu Basri Akter ile TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’nın sorularını yanıtlayan Akıncı, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı son görüşmenin iki ana başlıklı olarak ele alındığını ve bunların güven yaratıcı önlemler ile desentralizasyon konusu olduğunu belirtti.

Akıncı, Kıbrıslı Rum liderle desentralizasyon konusunda daha ayrıntılı görüşmüş olduklarını anlattı.

Akıncı, Güven yaratıcı önlemlerde cep telefonları ile ilgili alınan karara değinirken, KKTC’deki GSM’den Avrupa merkezi aracılığıyla Güney Kıbrıs hariç dünyadaki tüm yerlerde yararlanıldığını anlattı…

Bu konuda yaşanan süreçte, iki taraf birbirini tanımadan da işbirliği olanaklarının mümkün olduğunu Kıbrıslı Rum Lidere anlattığını kaydeden Akıncı, konuyla ilgili süreci anlattı.

Kıbrıs Rum tarafının AB’de bir yasayı öne sürerek cep telefonlarının kullanımını engellemeye çalıştığını ifade eden Akıncı, AB yetkililerin ise bunun olmayacağını defalarca söylediğini belirtti…

Gelinen aşamada bu konuda mobil telefonlarla ilgili iki özel sektör kuruluşu ile diğer tüm ilgili tarafları yarın toplantıya çağırdığını açıklayan Akıncı, teknik ayrıntıların bundan sonra onların işi olduğunu söyledi…

Bir takvim konuldu mu sorusuna Akıncı, “bu ay öbür ay diye bir takvim yok. Ne zaman hazır olursa o zaman hayata geçecek. Teknik bir konudur. Yarın detaylı, teknik olarak ne olabileceğini öğreneceğiz” dedi…

Elektrikle ilgili de aynı sorunun gündeme geldiğini anımsatan Akıncı, Kuzey ve Güney arasında 2016 yılından beri geçici olarak bağlantı yapıldığını bundan böyle bunun kalıcı olacağını ifade etti…

Akıncı, bağlantının kalıcı olmasının iki tarafa getirecek çok önemli katkıları olacağını belirterek, işbirliğinin devamına vurgu yaptı.

Çok ciddi bir arıza olması durumunda ise ticari bir anlaşma yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, iki sistemin birbirine elektrik olarak satış yapacağını, böylelikle elektriksiz kalma sıkıntısı olmayacağını söyledi.