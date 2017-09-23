Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

New York’taki BM binasında yer alan görüşme Kıbrıs saatiyle 20.25’te başladı.

Guterres ve Akıncı, görüşmenin başında basın mensuplarına el sıkışarak poz verdi.

Akıncı’ya, Müzakereci Özdil Nami, KKTC’nin New York Temsilcisi Mehmet Dana, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Danışmanı Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Sözcü Barış Burcu eşlik ederken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman da haızr bulundu.

Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Akıncı, Birleşmiş Miiletler Genel Merkezi’nde açıklama yaptı.

Akıncı, Güney Kıbrıs’taki Başkanlık seçimi nedeniyle yakın bir zamanda BM’den müzakerelerin yeniden başlaması için inisiyatif üstlenmesini beklemediklerini kaydetti.

Müzakerelerin açık uçlu devam edemeyeceğine de vurgu yapan Akıncı; bundan sonra nasıl bir yöntem izleneceğinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Güven artırıcı önlemler konusunda da değinen Akıncı, mobil telefonlar ve elektrikte interkonekte konularında adım atılamadığını ifade ederek süreçte kurulan komitelerin çalışmalarına devam etmesi gerekliliği üzerinde durdu.

Cumhurbaşkanı Akıncı; gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Federasyon konusunda toplumların yaklaşımının sorulmaıs üzerine Akıncı; ‘Kıbrıs sorunun çözümünün 2004’e göre bugün çok daha zor olduğuna işaret etti ve 10 yıl sonra imkansız hale gelebileceği uyarısını yaptı.

Akıncı, Kıbrıs Rum toplumunun eşit ortaklığa hazır olmadığı yönündeki görüşünü de aktardı.

Akıncı-Guterres görüşmesi , Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakare sürecinde Crans-Montana'nın ardından izlenecek yol ve Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne sunacağı rapor öncesinde gerçekleşiyor olmasından dolayı önem taşıyor.