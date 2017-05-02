Akıncı İstanbul'a gidiyor
Akıncı, İstanbul Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde konferans vermek üzere yarın saat 08:35’te İstanbul’a gitmek için Ercan Havaalanı’ndan hareket edecek.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde konferans vermek üzere yarın sabah İstanbul’a gidecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi’nde 4 Mayıs Perşembe günü Kıbrıs müzakereleri konulu bir konferans verecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı 6 Mayıs Cumartesi de onur konuğu olarak davet edildiği Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Global Liderlik Forumu’nun açış konuşmasını yapacak.
Akıncı Adaya, 7 Mayıs Pazar günü dönecek.
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