Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Akıncı İstanbul'a gidiyor
Akıncı İstanbul'a gidiyor

Akıncı İstanbul'a gidiyor

Akıncı, İstanbul Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde konferans vermek üzere yarın saat 08:35’te İstanbul’a gitmek için Ercan Havaalanı’ndan hareket edecek.

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde konferans vermek üzere yarın sabah İstanbul’a gidecek. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi’nde 4 Mayıs Perşembe günü Kıbrıs müzakereleri konulu bir konferans verecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı 6 Mayıs Cumartesi de onur konuğu olarak davet edildiği Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Global Liderlik Forumu’nun açış konuşmasını yapacak.

Akıncı Adaya, 7 Mayıs Pazar günü  dönecek.

 

Bu haber toplam 191 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler