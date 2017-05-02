Akıncı İstanbul'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde konferans vermek üzere yarın sabah İstanbul’a gidecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi’nde 4 Mayıs Perşembe günü Kıbrıs müzakereleri konulu bir konferans verecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı 6 Mayıs Cumartesi de onur konuğu olarak davet edildiği Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Global Liderlik Forumu’nun açış konuşmasını yapacak.

Akıncı Adaya, 7 Mayıs Pazar günü dönecek.