Akıncı, İstanbul'a gidiyor
Akıncı, Marmara Grubu Vakfı’nın davetlisi olarak 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılmak amacıyla Çarşamba günü İstanbul’a gidecek.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Marmara Grubu Vakfı’nın davetlisi olarak 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılmak amacıyla Çarşamba günü İstanbul’a gidecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 16.15’te İstanbul’a gidecek Akıncı, Perşembe akşamı adaya dönecek.
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