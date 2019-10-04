Akıncı İngiliz bakana bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Birleşik Kralık Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Christopher Pincher, yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kıbrıs sorunu konusunda gelinen aşama ele alındı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Pincher’e, referans kavramlarının oluşturulmasına Kıbrıs Türk tarafının yapıcı katkısı ve karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede, İngiltere’nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Christopher Pincher’e Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rum tarafına yaptığı önerinin çıkış yolu olmaya devam ettiğini ifade ederek, öneri konusunda ayrıntılı bilgilendirme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve saat 12:00’de başlayan görüşme sonrasında kısa bir açıklama yapan Pincher, toplantının iyi geçtiğini söyledi.

“Birleşik Krallık her zamanki gibi, herkes için eşitliğe saygı duyan ve herkesin eşitliğini tanıyan iki kesimli, iki toplumlu Federal Kıbrıs’ı destekler” diyen Pincher, eşitliğin önemli olduğu hususunda Cumhurbaşkanı Akıncı ile aynı fikirde olduğunu ve onunla konuşma fırsatı bulduğu için çok memnun olduğunu belirtti.