Akıncı ile Tatar fikir alışverişinde bulundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15.00’de gerçekleşen olağan görüşmede, gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, Başbakan Tatar, ayrıca Meclis çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.