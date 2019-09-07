Akıncı ile parti başkanlarının görüşmesi tamamlandı

Akıncı, Lute ile yürütülen çalışmalarla ilgili hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanları ile görüşerek değerlendirmelerini aldı.

Toplantı sonrasında UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş basına açıklama yaptı.