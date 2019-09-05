Akıncı ile Lute 6. kez görüşecek
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, yarın, BM Genel Sekreteri'nin geçici görevlendirdiği Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile 1 hafta içindeki altıncı görüşmesini yapacak.
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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, yarın, BM Genel Sekreteri'nin geçici görevlendirdiği Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile 1 hafta içindeki altıncı görüşmesini yapacak. Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Akıncı, Lute'u 09.30'da kabul edecek. Akıncı, Lute ile müzakerelerin zeminini oluşturacak referans şartlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde bugün de görüşmüştü.
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