Akıncı ile Lute 6. kez bir araya geldi
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lideri Nilos Anastasiadis’le temaslarını sürdürüyor.
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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi 11.00'de tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme bir buçuk saat sürdü.
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Etiketler : Akıncı, luıte, bm, kıbrıs sorunu
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