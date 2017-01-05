Akıncı ile Erdoğan yaklaşık bir saat görüştü
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma toplantısı yaklaşık bir saat sürdü
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma toplantısı yaklaşık bir saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yarın adaya dönüşünde Ercan Havalimanı'nda açıklama yapacağı belirtildi. Sabah saatlerinde Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın 09.30 sıralarında adaya dönecek.
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