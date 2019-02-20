"Akıncı ile aramızda ciddi bir konsensüs söz konusu değil”

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, partisinin Kıbrıs konusundaki tutumunun net olduğunu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile aralarında ciddi bir konsensüsün söz konusu olmadığını belirtti.

UBP’nin konfederasyon, kadife ayrılık, AB çatısı altında iki ayrı devlet gibi alternatif çözüm modellerinin masaya gelmesinden yana olduğunu kaydeden Tatar, “Sayın Akıncı ise hala bu çözüm modellerini masaya götürmekten kaçınmaktadır. Dolayısı ile UBP’nin Sayın Akıncı’nın izlemekte olduğu siyaste onay vermesi diye bir durum yoktur” dedi. Ersin Tatar, bugün yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Meclis’e bilgi vermesinden sonra yaptığı açıklamada ciddi bir konsensüsün olduğunu söylemesinin pek çok çevrede UBP ile Cumhurbaşkanı arasında bir konsensüs olduğu izlenimi yarattığına dikkati çekti ve bunun doğru olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Meclis’e bilgi verdiği toplantıda kendilerinin de görüşlerini ortaya koyduklarını kaydeden Tatar, Meclis Başkanının görüşme sonrasında çıkıp da toplantıda ciddi bir konsensüs ortaya çıktığını söyleyip, bunun hangi noktalarda olduğunu açıklamaması yanlış anlamalara sebep verdiğini belirtti.