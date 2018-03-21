Akıncı, hükümetle görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme saat 11:00’de Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak.

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