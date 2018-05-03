Akıncı, hükümet ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümette yer alan siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantı 10.20’de başladı.

Toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit katıldı.