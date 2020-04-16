Akıncı: Hakkımızda işlem bekliyoruz

Başbakanlık tarafından güneyden gelen ilaçlarla ilgili “ülkeye usulsüz sokuldu” açıklaması sonrasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ndan kinayeli bir yanıt geldi: Hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin “rutin yöntemi” ile işlem yaptığını belirtti.

Akıncı şu paylaşımı yaptı:

“İki toplumlu sağlık komitesinin eşbaşkanları arasında yürütülen rutin iletişim çerçevesinde, daha önce de uygulanan yöntem uyarınca, bir miktar ilaç ve korunma giysisi, bugün komitenin Kıbrıs Türk kanadınca iletilen talep doğrultusunda Cumhurbaşkanlığınca belediyeden sağlanan destekle temin edilerek istenen yere teslim edilmiştir.

Başbakanlık açıklamasıyla yaptığımız işin ne büyük bir kaçakçılık suçu olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Başbakanın suç duyurusunun ardından sevgili Harmancı ile birlikte hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz. Sağlıkla kalın.”