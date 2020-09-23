Akıncı, Guterres ile video konferansı gerçekleştirecek

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, 2 Ekim Cuma günü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile video konferans görüşmesi yapacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri’nin BM Genel Kurulu görüşmeleri çerçevesinde her yıl dünya liderleri ile New York’ta yaptığı görüşmeler bu yıl pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Akıncı’nın görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.