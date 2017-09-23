Akıncı, Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

New York'taki BM binasında yer alan görüşme saat 13.15'te (Kıbrıs saatiyle 20.15'te) başladı.

Guterres ve Akıncı, görüşmenin başında basın mensuplarına el sıkışarak poz verdi.

Görüşmede Müzakereci Özdil Nami, KKTC'nin New York Temsilcisi Mehmet Dana, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Danışmanı Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Sözcü Barış Burcu da yer alıyor.

Guterres'e ise Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman eşlik ediyor.

Akıncı-Guterres görüşmesi , Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakare sürecinde Crans-Montana'nın ardından izlenecek yol ve Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne sunacağı rapor öncesinde gerçekleşiyor olmasından dolayı önem taşıyor.