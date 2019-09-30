Akıncı - Guterres görüşmesi başladı
New York'ta temaslarda bulunan Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı,şu sıralar BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşüyor.
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New York'ta temaslarda bulunan Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı,şu sıralar BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşüyor.
Akıncı, BM Genel Merkezi'nde gerçekleşecek görüşme sonrasında, basına açıklamalarda bulunup, çalışmalarıyla ilgili degerlendirmelerde bulunacak.
Kıbrıslı Türk lider Akıncı'nın açıklamaları BRT'den canlı verilecek.
Foto: Arşiv
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