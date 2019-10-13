"Akıncı gönüllerde kırgınlıklara neden oldu"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklamalarını şaşkınlıkla okudum. 6 ay sonraki seçime yönelik yapılan bu açıklama, seçim stratejisinden öte gönüllerde tarif edilemez kırgınlıklara neden olmuştur.” dedi.

Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye'nin terörle mücadelesini yok sayarak, iç politik kaygılar güden Cumhurbaşkanı'nın düştüğü durumun üzücü olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün Türkiye ile birlikte olup, birlikte ağlayıp birlikte güldüğünü” ifade etti.

“Akıncı'nın bizleri Rum katliamlarından kurtaran Barış Harekatı'na dönük söylemleri de kabul edilemez.” ifadelerini kullanan Taçoy, “Akan kandır, su değil” diyen Akıncı’nın “terör örgütlerinin vahşetleri karşısında neden bir cümle kurmadığını” sordu.

Taçoy, açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizler, Türkiye'nin terör örgütleriyle verdiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bir ulusun var olabilmesi için kahraman ordumuzun mücadelesine her zaman destek verdik, vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

YDP de Akıncı'yı kınadı



Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi. Büyükyılmaz YDP olarak “Akıncı'yı şiddetle protesto ediyoruz” dedi.

YDP’den yapılan açıklama şöyle:

Anavatanımız Türkiye’nin Suriye'de bölücü terör odaklarına karşı yürüttüğü askeri harekat, Türk ve Türkiye düşmanı çevrelerce kınanmış ve protesto edilmiştir.

Türkiye’ye açıkça meydan okumaya cesareti olmayan devlet, kişi ve kurumlar ise sureti haktan görünüp tarafsızlık maskesi altında hezeyanlar ileri sürerek, dolaylı yoldan terör örgütüne destek vermektedirler.

Anavatan Türkiye’nin her daim yanında olması gereken KKTC’nin ise bu süreçte sergilediği tavır, ibreti alem niteliğindedir.

Hükümet yetkilileri Bakanlar Kurulu vasıtası ile değil de sosyal medyadan açıklama yapmış, Meclis ise susmayı tercih etmiştir. Devletin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı tam 4 gün sonra evlere şenlik talihsiz bir açıklama yaparak adeta düşmanları sevindirmiş, dostları ise üzmüştür. Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklama tamda ABD ve AB ile uyumlu bir açıklamadır. Sayın Akıncının yaptığı açıklama Kıbrıs Türkünün kahhar ekseriyetinin duygu ve düşüncelerini yansıtmadığı çok açıktır.

Sayın Akıncı bu açıklama ile yaklaşan seçimler öncesi desteğini beklediği güç ve çevrelere adeta bir selam yollamıştır. Oysa Akıncının destek beklediği bu güç ve çevrelerin Sayın Akıncıyı tekrar seçtirmeye güçlerinin yetmeyeceği son derece açıktır.

YDP olarak Sayın Akıncı'yı yaptığı açıklamadan dolayı şiddetle protesto ediyoruz.