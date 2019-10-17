Akıncı: "Fikirlerin özgürce ifade edilebilmesinden taviz vermeyeceğiz"

Şahsına ve ailesine yönelik küfür ve ölüm tehditi içeren paylaşımlarla ilgili Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’ne gereken başvuruların yapıldığını kaydeden Mustafa Akıncı, bundan sonraki sürecin artık hukuk çerçevesinde devam edeceğini belirtti.

Akıncı aynı zamanda "Küfür ve tehdide yönelenlere karşı aynı üslubu kullanmamız ise asla düşünülmemelidir. Bana güven duyan ve ilk andan itibaren dayanışmasını gösteren herkese bir kez daha teşekkür ederim. Bu vesileyle, yaşananlar bizleri ne kadar rencide ediyor olsa da, yazı ve söylemlerimizde hepimizin düzeyli üslubunu korumasının önemini bir kez daha hatırlatmak isterim" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Akıncı'nın paylaşımı:

"Birkaç gün önce yaptığım açıklamalarla belirttiğim görüş ve düşüncelerim karşısında fikir yerine küfretmeyi seçen ve bunu ölüm tehditlerine kadar vardıranlar olmuştur. Bu kişiler saptanarak bugün Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Bundan sonrası hukuki süreç çerçevesinde ilerleyecektir.

Bu topraklarda fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz temel ilkelerimizden biri olmaya devam edecektir. Küfür ve tehdide yönelenlere karşı aynı üslubu kullanmamız ise asla düşünülmemelidir. Bana güven duyan ve ilk andan itibaren dayanışmasını gösteren herkese bir kez daha teşekkür ederim. Bu vesileyle, yaşananlar bizleri ne kadar rencide ediyor olsa da, yazı ve söylemlerimizde hepimizin düzeyli üslubunu korumasının önemini bir kez daha hatırlatmak isterim."