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Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı

Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantı saat 10.10'da başladı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Erhürman'ın, görüşmede, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler yanında iç meseleleri ele alması bekleniyor. 

Görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Başbakan Erhürman'a ise Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik ediyor. 

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Akıncı ve Başbakan Erhürman açıklama yapacak

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