Akıncı: Eleştiriye küfürle yanıt verilmesin

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medyada şahsına yönelik eleştirilere “kendisini savunma güdüsü ile olsa” dahi küfürle ya da hakaretle yanıt verilmemesini istedi.

Eleştiriden yoksun kalmış yöneticilerin en büyük hataları işlemeye aday olduğuna inandığını belirten Mustafa Akıncı, “Eleştiri, haklı ya da haksız, hakaret içermedikçe herkesin en doğal hakkıdır” dedi.



Mustafa Akıncı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bir yurttaş ve Cumhurbaşkanı olarak, beni savunmak güdüsü ile de olsa, herhangi bir eleştiriye küfürle, hakaretle cevap verilmesini onaylamam asla söz konusu olamaz” açıklamasını yaptı.



“Küfürleri, hakaretleri değil fikirleri yarıştıralım” diyen Akıncı, toplumsal faydanın da ancak böyle oluşacağına dikkat çekti.



Akıncı “görüşlerinden dolayı en ağır küfür ve hakaretlere, hatta ölüm tehditlerine hedef yapılmış” kişinin kendisi olduğunu da ifade etti.



Akıncı şunları söyledi:



“Sosyal medyada Cumhurbaşkanı olarak şahsıma yönelik eleştirilerin ve bu eleştirilere katıldığını ya da katılmadığını ifade eden yorumların yapılması son derece doğaldır. Özellikle bir CB’lığı seçimi öncesinde anlayışla karşıladığım bir durumdur. Eleştiriden yoksun kalmış yöneticilerin en büyük hataları işlemeye aday olduğuna inananlardan biriyim.

Bununla birlikte zaman zaman eleştiri boyutunun çok ötesinde ağır hakaret içeren yazılara ve yine kabulü olanaksız benzer içerikli cevaplara da rastlıyoruz. Eleştiri,haklı ya da haksız, hakaret içermedikçe herkesin en doğal hakkıdır. Buna küfürle karşılık verilmez. Haksızsa, haklı görülecek argümanlarla cevap verilir. Beş yılda bu alanda ciddi bir birikim oluştuğuna inanıyorum.

Bir yurttaş ve Cumhurbaşkanı olarak, beni savunmak güdüsü ile de olsa, herhangi bir eleştiriye küfürle, hakaretle cevap verilmesini onaylamam asla söz konusu olamaz. Bu tür davranışların gerçekte yarar değil, zarar verdiğini de ilk defa söylüyor değilim.

Dolayısıyla şahsımı bu tür paylaşımların teşvikçisi gibi takdim etme çabasının da dürüst bir davranış olmadığını belirtmek zorundayım. Küfürleri, hakaretleri değil fikirleri yarıştıralım. Toplumsal fayda ancak böyle oluşacaktır. Ve unutulmasın bunları söyleyen özellikle son bir iki yıldır, görüşlerinden dolayı en ağır küfür ve hakaretlere, hatta ölüm tehditlerine hedef yapılmış olan bir Cumhurbaşkanıdır.”

Ulaş Gökçe’ye saldırılar olmuştu

Sendikacı, akademisyen Ulaş Gökçe bir süre önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik eleştirileri nedeniyle sosyal medyada saldırıların hedefi olmuştu.

Sosyal medyada farklı eleştiriler nedeniyle de oluşan ‘linç kültürü’ son dönemde kamuoyunda tartışılıyor.

Talat'la polemik: "Halk ona cevabını veriyor"

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da bir süre önce Akıncı’ya yönelik yaptığı eleştiriler nedeniyle bazı kişilerin sosyal medyada küfür ve hakarete varan yorumlar yaptığına işaret etmiş ve bu durumu eleştirmişti.

Bir TV programında Talat’ın kendisine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine konuşan Akıncı, “Sayın Talat ile ilgili fazla bir şey söylemek ihtiyacında değilim. Çünkü halk ona cevabını veriyor zaten. Bir bakınız söylediği sözlerin altında sosyal medyada, ben ona cevap verme ihtiyacını bile hissetmiyorum. Halk sağduyusuyla gereken cevapları fazlasıyla veriyor ve ben bunları görüyorum.” demişti.

Mehmet Ali Talat da Cumhurbaşkanı Akıncı'nın “küfürbaz” ekibe sahip çıktığını belirtmişti.