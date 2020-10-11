Akıncı destekçileri sonuçtan memnun

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın seçim ofisinde zafer havası yaşanıyor.

Akıncı gönülleri şarkılar eşliğinde oyunlar oynayarak sevinç çığlıkları atıyor.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlike destekçileri Akıncı'nın seçim ofisine gelmeye başladı.

Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sandıkların %50'sine göre %32.254'lik oy oranı ile ilk sırada olduğunu açıkladı.

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