Akıncı, Derinya'da olacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kara sınır kapısı açma çalışmaları devam eden Mağusa bölgesindeki Derinya’da yarın incelemelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 3 yıl önce alınan kararla Kuzey ile Güney Kıbrıs arasında yeni geçiş noktaları olacak Lefke bölgesindeki Aplıç’ı da geçen cumartesi ziyaret etmişti.

Akıncı, Aplıç'ta yaptığı açıklamada, hem Aplıç’ın, hem de Derinya’nın açılması için çalışmaların hızlandırılması ve tamamlanması arzusunu ifade etmiş ve Kıbrıs Türk tarafının tüm kesimleriyle aynı görüşte olduğunu vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Aplıç’taki inceleme sırasında Güney Kıbrıs’taki yetkililere ve projeyi yürütenlere “çalışmaları hızlandırın çağrısı” yapmıştı.