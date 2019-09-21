"Akıncı demagoji yapıyor"

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yönelik bir kez daha açıklamada bulundu. Akıncı'nın 'demagoji' yaptığını kaydeden Tatar'ın sözleri şöyle: "Sn. Akıncı'nın bugün şahsımı hedef alarak yaptığı açıklamayı, derin bir hayret ve teessür ile karşılamış bulunuyorum..



Kendisine cevaben, öncelikle altını çizmek isterim ki; Sn. Akıncı demagoji yapmaktadır..



Çünkü, Benim sn. Akıncı için; "macera arıyor..." dediğim konular...



Kendisinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamaları değil..



Bilakis, sn. AKINCI'nın; Rumların müzakerelere yeniden başlamak için, ön şart olarak ileri sürdükleri..



Kapalı Maraş’ın açılmasından ve hidrokarbon arayışlarından vazgeçilmesi, Güzelyurt ve Karpaz başta olmak üzere, Rumlar'a kayıtsız şartsız TOPRAK TAVİZİ verilmesi, hepsinden de önemlisi, Türkiye’nin garantörlüğün den VAZGEÇILMESİ gibi...



Ülkemiz açısından, kabulü ASLA mümkün olmayan koşullardır..



Üstelik sn. Akıncı, tüm bu ön koşulları bilmesine rağmen..



Bilmezmiş gibi davranmakta, dahası ve en önemlisi Guterres planı çerçevesinde, görüşme yapacağını ifade etmektedir..*



Kaldı ki; sn. Akıncı’nın tüm iddialarının, tam da aksine..



Kıbrıs Türkü'nün büyük çoğunluğu; Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmeyeceği, veto yetkimizin olmayacağı, Güzelyurt ve Karpaz dahil bir çok yerde toprak kaybına uğrayacağımız..

Sözde bir çözüme elbette ki karşıdır...



Bu gerçeğin, artık sn. Akıncı tarafından da kabul edilmesi ise, en büyük arzumuzdur.."