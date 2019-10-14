Akıncı da çocuklar için yürüyecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Ekim Pazar günü düzenlenecek Lefkoşa Maratonu’na katılacak.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret ederek, Maraton için kayıt yaptırdı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı’ya maratona katılım numaralarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, her yıl önemli bir toplumsal ihtiyacı karşılamak için yapılan Maratonun bu yıl en güzel amaç olan çocuklar için gerçekleştirileceğine işaret ederek, bu amaç için katkı koyacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Harmancı’yı tebrik eden Akıncı, ilk düzenlendiği günden itibaren maratona destek verdiğini, bu yıl altıncı kez Maratona katılacağını kaydetti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, desteğinden ve katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti ve bu yılki maratonun elde edilecek gelirinin çocuk merkezi ve kreş için kullanılacağını belirtti.