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Akıncı, CTP ve TDP ile bir araya geldi

Akıncı, CTP ve TDP ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Akıncı Cenevre’de izlenecek yöntem konusunda bilgi verdi

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Cumhurbaşkanı Akıncı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Akıncı Cenevre’de izlenecek yöntem konusunda bilgi vererek CTP Genel Başkanı ve TDP Genel Başkanı ile görüş alışverişinde bulundu.

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