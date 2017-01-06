Cumhurbaşkanı Akıncı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Akıncı Cenevre’de izlenecek yöntem konusunda bilgi vererek CTP Genel Başkanı ve TDP Genel Başkanı ile görüş alışverişinde bulundu.