Akıncı: “Cenevre’ye olumlu bir uzlaşı içinde gidilecek”

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’le görüşme sonrası açıklama yaptı, olumlu bir uzlaşı içinde Cenevre’ye gidileceğinin söylenebilineceğini ifade etti.

Akıncı’nın açıklamaları şöyle:

“Genel çerçeve itibarıyla Cenevre’de nasıl bir çalışma yapılacağı konusunda anlayış beraberliği sağlandı. Nasıl bir açılış yapılabilir, görüş alışverişinde bulunuldu.

1 Aralık akşamı vardığımız mutabakatın geçerliliği teyit edildi. İki toplum lideri olarak başlatacağımız görüşmelere 3 garantörün katılımı olacak.

Varılan uzlaşma metninde işin gerçeği vardır. Bu konuda polemik yaratmak kimseye bir şey kazandırmaz.

Müzakereler 2 toplum lideri arasında 9-11 Ocak’ta olacak, sonra 3 garantör ülkenin katımı olacak.

Konferansın seremonisinde Güvenlik Konseyinin temsilcileri ve AB Temsilcileri olabilir.

Müzakere masasının daimi bir parçası değildir ancak müzakerelerin AB boyutu ile ilgili konular gündeme geldiğinde Eide aracılığıyla AB konusunda ilgili kişi odaya davet edilmektedir.

AB en üst düzeyde katılım istiyor, gözlemci olarak katılması bizim açıdan sorun değildir.

15 Güvenlik Konseyi Üyesi de orada olabilir. Parti liderleri de katılabilirler bu açılışa…

Açılış bittikten sonra müzakereler iki toplum ve 3 garantör arasında devam edecek. 9-11 Ocak arasında bir çözümün sağlanabilmesi için asgari düzeyde açıkta kalan konular var. Mülkiyet, yönetim ve AB’ye ilişkin konular var… Artı toprak, güvenlik, garantiler…

Güvenlik garantiler 12’sinde ele alınacak.

11 Ocak’ın finalinde haritaları da konuşacağız, hemen ardından da güvenlik garantilerle ilgili sonuç almaya odaklanacağız. Bu tablo ortaya çıktığı taktirde artık Kıbrıs sorunun sonuna geldik diyebileceğiz

Hedef hepsini bir arada bir sonuca götürmek.

Mont Pelerin'deki başarısızlık sadece birini bitirelim sıkıntısından kaynaklandı. Konular 12’sine kadar bitmeyebilir. 2-3 aylık anayasa ve federal yasaları yazılımı ve uygulaması için 2-3 ay da, bilinçli bir şekilde iki toplumun referandumlara gitmesini sağlamak bu konuları toplumlara anlatmak için gerekecek. Yılın ortasında referandumlar yapılabilir.

Yarın Ankara gidiyorum TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğiz. Bunun öncesinde müzakerecim bu akşam Ankara’ya gidiyor, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirecek

Şu anda vardığımız mutabakat 5’li konferansın ön şartsız olarak yürütülmesi konusudur. Çözüm eğer olacaksa tüm konular birlikte çözülüp finale gidilecek. Toprak, güvenlik garantiler vs hepsi finale el ele gidecek.

Gerçekçi ve makul olmak şimdi çok ihtiyaç duyulan kavramlardır. Bunlar tek taraflı kalıp, genel anlayış olmazsa, gerçekten Kıbrıs’ı zor bir dönem bekliyor. Çözümsüz geçecek 2017 yılı Kıbrıs için çok zor olacak.

Bizim davetimiz parti liderlerinedir. Eğer onlar daha kalabalık katılmak istiyorsa kendi masraflarını ödeyerek katılabilir. Şimdiye kadar bize iki muhalefet partisinden yanıt geldi. Diğer partilerin katılacaklarını basından öğreniyoruz.