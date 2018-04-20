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Akıncı, Çavuşoğlu'nu kabul etti

Akıncı, Çavuşoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi 13:45’te başladı.

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Cumhurbaşkanı’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi 13:45’te başladı. Görüşmenin ardından toplantı heyetlerin de katılımı ile çalışma yemeğinde devam edecek. Toplantı, çalışma yemeğinin ardından Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarının katılımı ile sürecek.

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