Akıncı, Çavuşoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi 13:45’te başladı. Görüşmenin ardından toplantı heyetlerin de katılımı ile çalışma yemeğinde devam edecek. Toplantı, çalışma yemeğinin ardından Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarının katılımı ile sürecek.