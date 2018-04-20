Akıncı, Çavuşoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi 13:45’te başladı.
A+A-
Cumhurbaşkanı’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi 13:45’te başladı. Görüşmenin ardından toplantı heyetlerin de katılımı ile çalışma yemeğinde devam edecek. Toplantı, çalışma yemeğinin ardından Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarının katılımı ile sürecek.
Bu haber toplam 139 defa okunmuştur
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Kıbrıs sorunu, müzakereler, akıncı
Önceki ve Sonraki Haberler