Akıncı-Çavuşoğlu 1.5 saat görüştü, ardından liderlerle yuvarlak masa toplantısı

Saat: 12.00

Parti liderleriyle yapılan

yuvarlak masa toplantısı başladı

Görüşmenin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile yapılan toplantı başladı.

Toplantıda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Cumhurbaşkanı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Erhan Erçin de yer alıyor.

(BRTK)

Saat: 11.40:

Görüşme bir buçuk saat sürdü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun saraydaki görüşmesi tamamlandı. Görüşme 1 buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes hazır bulundu.



10.10’da başlayan görüşme 11.40’ta tamamlandı. Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile yapılacak toplantı başlayacak.

Saat: 10.10:

Akıncı, Çavuşoğlu'nu kabul etti

Cumartesi akşamı ülkemize gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarına bugün başladı.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkemizdeki temasları çerçevesinde ilk olarak saat 10.10’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Cumartesi akşamı ülkemize gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarına bugün başlıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkemizdeki temasları çerçevesinde ilk olarak saat 10.10’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, ardından Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak yuvarlak masa toplantısına katılacak. Toplantı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis’te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Çavuşoğlu, saat 13.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak ve saat 14.30’ta Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu, aynı gün 18.15’te adadan ayrılacak.