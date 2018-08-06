Akıncı, CAS çalışanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde, Erkut Öznergiz başkanlığındaki bir grup CAS çalışanı, yaşanan süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi vererek, yaklaşık 2.5 aydır bir belirsizlik içinde olduklarını anlattı.

CAS çalışanları, devlette istihdam edilmeleri yönünde bir taleplerinin olmadığını, CAS’ın kamu mu, özel mi olduğunun bir an önce belli olmasını ve şirkette çalışmaya devam etmek istediklerini söyledi.



“MAHKEME KARARININ ÇIKMASINI BEKLEMEK GEREK”

Cumhurbaşkanı Akıncı, CAS’ın kamu mu, özel mi olduğuna dair mahkeme kararının çıkmasını beklemek gerektiğini ifade ederek, gelişmeleri yakından takip ettiğini, CAS çalışanlarını dinleyerek konuyu daha iyi anladığını söyledi.



“CAS’LA İLGİLENEN HAVA YOLU FİRMASININ NİYETİNİ ÖĞRENMEK İÇİN YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞECEĞİM”

Bayramdan önce açıklanacağı söylenen mahkeme kararından sonra, çalışanlara nasıl yardımcı olunabileceğine bakılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, CAS’la ilgilenen bir hava yolu firmasının niyetini öğrenmek için ilgili havayolu firması yetkilileriyle görüşeceğini belirtti.

“Durum umutsuz vaka görünmüyor. Bir çıkış yolu var” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, rekabet için iki firmanın hizmet vermesinin önemli olduğunu söyledi.