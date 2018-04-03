Akıncı: "Çağatay'ın ölümündeki sır perdesinin üzerine gidilmelidir"

Eski başbakanlardan Mustafa Çağatay, ölümünün 29. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri, sivil ve askeri yetkililer, Çağatay’ın ailesiyle sevenleri katıldı.

Tören, saygı duruşu, İstiklâl Marşı ve protokol sırasına göre çelenklerin mezara sunulmasıyla başladı. Daha sonra Çağatay’ın yakın akrabası, eski bakanlardan Özel Tahsin ve Cumhurbaşkanı Akıncı birer konuşma yaptı.



Tahsin: "Özverili, kişilikli, saygıdeğer ve dürüst bir insandı..."



Özel Tahsin, Çağatay’ı özlemle andıklarını belirterek, toplumun sivil ve siyasi yaşamına, varoluş mücadelesine katkılarının asla unutulmayacağını ifade etti.



Özverili, kişilikli, saygıdeğer ve dürüst bir insan olan Çağatay’ın bırakmış olduğu boşluğun dolmadığını belirten Tahsin, Çağatay’ın kendisine uygun gördüğü bakanlık görevlerini layıkıyla ve hiçbir şaibeye yer bırakmayacak şekilde yerine getirdiğini kaydetti.



“İnsan dünyada vücudu kadar değil yüreği kadar yer kaplar” sözlerine vurgu yapan Tahsin, Çağatay’ın devlet imkânları yerine kendi aracıyla seyahat ettiğini, dik duruşundan dolayı çare bulmak isteyenlerin ona sığındığını ifade etti.



Tahsin, “Çağatay” soy isminde bir kişinin bugün Meclis’te milletvekili olmasıyla bugün hüzün ve mutluluğun bir arada yaşandığını da ekledi.



Akıncı: "Çağatay'ın ölümündeki sır perdesi aralanmalıdır"



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Çağatay’ın meziyet ve özelliklerinin kendisini günümüzde çok aranan bir kişilik haline getirdiğini ifade etti.



Çağatay’ın farklı siyasi görüşlere mensup kişilerde uyandırdığı saygının önemine işaret eden Akıncı, zamansız yitirilen Çağatay’ın ölümündeki sır perdesinin üzerine gidilmesi gerektiğini ve olaya, trafik “kazası” olarak değil “terörü” olarak bakmak gerektiğinin altını çizdi.



Erek Çağatay’ın iyi yetişmiş bir milletvekili olarak Meclis’te bulunmasında, kendisinin de öğretmenliğini yapmış annesi Tuncay Çağatay’ın etkisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun da baba Çağatay’ın ruhunu şad eden gelişmelerden birisi olduğunu sözlerine ekledi.