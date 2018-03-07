"Akıncı, buluşmaya hazır olduğunu iletti"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıslı Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal içerikli buluşma teklifini reddettiği yönündeki açıklamaları gerçekleri yansıtmadığını duyurdu.

Sözcünün açıklaması şu şekilde:

“Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu sabah, Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın, Rum lider Anastasiadis ile sosyal içerikli buluşmayı reddettiği yönündeki beyanları gerçeği yansıtmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Sn. Anastasiadis’in bundan sonrası için gerçek niyetinin ne olduğunu anlamak amacıyla, kendisiyle yüz yüze buluşmayı istediğini çeşitli defalar kamuoyuna açıklamış bulunmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Sn. Elizabeth Spehar ile son toplantısında da her iki tarafa uygun bir tarihte bu buluşmaya hazır olduğunu iletmiştir. Bu gerçekler ortadayken, olumsuz algı yaratmaya yönelik böylesi gerçek dışı açıklamaların kimseye bir faydası yoktur.

Önümüzdeki günlerde Sn. Spehar’ın New York’tan adaya dönüşünden sonra her iki tarafa da uygun bir tarih saptanması için diyaloğun sürdürüleceği kuşkusuzdur.”